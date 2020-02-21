21.02.2020 12:49

Народная избранницы самовольно заняла крупный участок земли

За самовольные действия дама будет отвечать перед Законом.



//34.ua

Изюмской местной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении депутата Шевченковского районного совета Харьковской области VII созыва, в 2017 году самовольно занявшей земельный участок общей площадью более 166 га (ч.1 ст.197-1 УК Украины).

По информации заместителя руководителя местной прокуратуры Александра Михалик, установлено, что земельный участок общей площадью более 166 га, который расположен на территории одного из сельских советов Шевченковского района за пределами населенных пунктов, самовольно использовалась председателем одного из сельскохозпредприятий района.

Руководителем крестьянского хозяйства, который самовольно использовал указанный земельный участок, оказалась депутат Шевченковского районного совета Харьковской области VII созыва.

Земельный участок использовался с целью получения прибыли от обработки земли, посева и сбора урожая зерновых культур.

Незаконными действиями главы хозяйства нанесен значительный ущерб интересам государства на сумму более 240 тыс. грн.

Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве по данному факту завершения и обвинительный акт направлен в суд.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев.