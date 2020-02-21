21.02.2020 09:52

На станции метро в Харькове умер мужчина (ФОТО)

ЧП произошло днем 20 февраля.



// Telegram

Пассажиру, который вышел из состава на станции «Архитектора Бекетова», стало плохо и он упал на платформу.

Работники станции вызвали «скорую». На место прибыли медики и пытались оказать помощь мужчине, но, к сожалению, их попытка не удалась и в 13:03 они констатировали смерть, сообщил пресс-секретарь КП «Харьковский метрополитен» Алексей Битнер.