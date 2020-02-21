На станции метро в Харькове умер мужчина (ФОТО)

ЧП произошло днем 20 февраля.
Пассажиру, который вышел из состава на станции «Архитектора Бекетова», стало плохо и он упал на платформу.
Работники станции вызвали «скорую». На место прибыли медики и пытались оказать помощь мужчине, но, к сожалению, их попытка не удалась и в 13:03 они констатировали смерть, сообщил пресс-секретарь КП «Харьковский метрополитен» Алексей Битнер.
Для работы этот день мог бы быть неплохим, но уж больно острые у него кромки. Споры, стремление к независимости и своеволию – не лучший фон для ведения ответственных дел.
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Туман, ухудшение видимости до 500 м, слабый гололед.
Сегодня население Земли празднует День родного языка и День экскурсовода.
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