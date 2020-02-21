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21.02.2020  09:52   

На станции метро в Харькове умер мужчина (ФОТО)

ЧП произошло днем 20 февраля.


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Пассажиру, который вышел из состава на станции «Архитектора Бекетова», стало плохо и он упал на платформу.

Работники станции вызвали «скорую». На место прибыли медики и пытались оказать помощь мужчине, но, к сожалению, их попытка не удалась и в 13:03 они констатировали смерть, сообщил пресс-секретарь КП «Харьковский метрополитен» Алексей Битнер.

Тэги:  смерть, метро, харьков, сердечный приступ
 
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