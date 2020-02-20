20.02.2020 14:31

День влюбленных закладчица с нарковалентинками завершила в наручниках

Полицейские Харькова изъяли у девушки 200 закладок с наркотиками.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 14 февраля 2020 года около 11:00 сотрудники отдела криминальной полиции Шевченковского отдела полиции совместно с патрульными полицейскими отрабатывали территорию района.

Их внимание привлекла молодая девушка, которая копалась в земле. В ходе общения выяснилось, что 19-летняя харьковчанка прятала «закладки».

При себе у нее было 183 свертки с наркотическими веществами, еще 17 она успела разложить и в дальнейшем указала полицейским тайника с наркотиками.

Предварительно установлено, что в свертках находился амфетамин, «соли», каннабис и спайсы.

По данному факту следоватедм внесена информация в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 4 до 8 лет.

Сейчас следственные действия продолжаются, устанавливаются преступные связи правонарушителя и другие обстоятельства преступления.