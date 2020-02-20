Главная Новости Криминал и происшествия День влюбленных закладчица с нарковалентинками завершила в наручниках
20.02.2020  14:31   

День влюбленных закладчица с нарковалентинками завершила в наручниках

Полицейские Харькова изъяли у девушки 200 закладок с наркотиками.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 14 февраля 2020 года около 11:00 сотрудники отдела криминальной полиции Шевченковского отдела полиции совместно с патрульными полицейскими отрабатывали территорию района.
 
Их внимание привлекла молодая девушка, которая копалась в земле. В ходе общения выяснилось, что 19-летняя харьковчанка прятала «закладки».
 
При себе у нее было 183 свертки с наркотическими веществами, еще 17 она успела разложить и в дальнейшем указала полицейским тайника с наркотиками.
 
Предварительно установлено, что в свертках находился амфетамин, «соли», каннабис и спайсы.
 
По данному факту следоватедм внесена информация в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 4 до 8 лет.
 
Сейчас следственные действия продолжаются, устанавливаются преступные связи правонарушителя и другие обстоятельства преступления.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  наркота, день влюбенных, харьков, закладчица, продажа наркотиков, драгг
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
23.01 Криминал и происшествия Незваные гости: копы поймали юнцов из Днепра, которые привезли психотропы в Харьков (ФОТО) 11.11 Криминал и происшествия Удар по драг-шопам: на 100 наркомагазинов стало меньше 05.11 Криминал и происшествия Искали нелегала - нашли россиянина с наркотой
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 