На Алексеевке женщина попала под колеса автомобиля

Пострадавшую госпитализировали.
Около девяти часов утра 20 февраля патрульные получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии на перекрестке Окружной дороги и ул. Людвига Свободы.
По предварительной информации, водитель автомобиля KIA допустил наезд на пешехода-женщину.
Медики госпитализировали пострадавшую в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.
Этот день мало подходит для чего-либо важного и ответственного. Зато идеален для общения и приятных знакомств. Простые житейские радости доставят незабываемое удовольствие.
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Туман, ухудшение видимости до 500 м, слабый гололед.
Сегодня в Украине отмечается День Героев Небесной Сотни, введенный в 2015 году.
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