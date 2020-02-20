В Харькове сбили пешехода

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 20 февраля Этот день мало подходит для чего-либо важного и ответственного. Зато идеален для общения и приятных знакомств. Простые житейские радости доставят незабываемое удовольствие.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 21 февраля Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Туман, ухудшение видимости до 500 м, слабый гололед.