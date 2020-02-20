Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове сбили пешехода
20.02.2020  11:31   

В Харькове сбили пешехода

Авария произошла 19 февраля около 16:30 на пр. Александровском, 30.


// Патрульная полиция

Водитель автомобиля ВАЗ 21102 допустил наезд на пешехода-мужчину.

Медики госпитализировали пострадавчего в больницу пешехода.

Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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