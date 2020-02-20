В Харькове сбили пешехода

Авария произошла 19 февраля около 16:30 на пр. Александровском, 30.
Водитель автомобиля ВАЗ 21102 допустил наезд на пешехода-мужчину.
Медики госпитализировали пострадавчего в больницу пешехода.
Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.
Этот день мало подходит для чего-либо важного и ответственного. Зато идеален для общения и приятных знакомств. Простые житейские радости доставят незабываемое удовольствие.
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Туман, ухудшение видимости до 500 м, слабый гололед.
Сегодня в Украине отмечается День Героев Небесной Сотни, введенный в 2015 году.
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