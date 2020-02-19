19.02.2020 18:33

Крупному торгашу наркотой светит 12 лет за решеткой

Обвинительный акт направлен в суд.



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Харьковская местная прокуратура №5 направила в суд обвинительный акт в отношении 27-летнего харьковчанина, занимавшегося незаконным сбытом особо опасных психотропных веществ в особо крупных размерах путем почтовых отправлений по всей территории Украины (ч. 2, 3 ст. 307 УК Украины).

По информации заместителя руководителя местной прокуратуры Александра Ильенкова, во время досудебного расследования установлены пять фактов сбыта опасных психотропных веществ 27-летним харьковчанином.

Мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 309 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта), продолжил свою преступную деятельность. Он принимал заказы на психотропные вещества онлайн, а затем рассылал амфетамин и PVP в почтовых отправлениях.

Во время обыска по месту жительства обвиняемого обнаружено и в дальнейшем изъято почти килограмм особо опасного психотропного вещества.

Местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины по ч. 2, 3 ст. 307 УК Украины (незаконное хранение, пересылка с целью сбыта, а также сбыт психотропного вещества в особо крупных размерах, совершенное повторно).

В отношении указанного лица избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, залог определен в размере более чем полмиллиона гривен.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.