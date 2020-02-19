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19.02.2020  11:28   

Неудачно заправился: возле Экватора столкнулись Hyundai и BMW

Пострадавших в столкновении нет.


// Facebook

Авария произошла 18 февраля около 22:20 на улице Гвардейцев Широнинцев, 101/99.

По предварительной информации водитель автомобиля Hyundai нарушив п.п. 16.6 ПДД Украины допустил столкновение с автомобилем BMW.

Как сообщили в соцсетях очевидцы, BMW Х5 ехал со стороны ул. Н. Ужвий, Hyundai – от «Океана» и пытался свернуть на заправку. Водитель BMW пытался уйти от столкновения и улетел на парковку, снеся сугроб и деревце

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиль Hyundai патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.Зибраний материал будет передано в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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