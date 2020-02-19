19.02.2020 11:28

Неудачно заправился: возле Экватора столкнулись Hyundai и BMW

Пострадавших в столкновении нет.



// Facebook

Авария произошла 18 февраля около 22:20 на улице Гвардейцев Широнинцев, 101/99.



По предварительной информации водитель автомобиля Hyundai нарушив п.п. 16.6 ПДД Украины допустил столкновение с автомобилем BMW.

Как сообщили в соцсетях очевидцы, BMW Х5 ехал со стороны ул. Н. Ужвий, Hyundai – от «Океана» и пытался свернуть на заправку. Водитель BMW пытался уйти от столкновения и улетел на парковку, снеся сугроб и деревце



В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя автомобиль Hyundai патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.Зибраний материал будет передано в суд.