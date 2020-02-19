Неудачно заправился: возле Экватора столкнулись Hyundai и BMW

Пострадавших в столкновении нет.
Авария произошла 18 февраля около 22:20 на улице Гвардейцев Широнинцев, 101/99.
По предварительной информации водитель автомобиля Hyundai нарушив п.п. 16.6 ПДД Украины допустил столкновение с автомобилем BMW.
Как сообщили в соцсетях очевидцы, BMW Х5 ехал со стороны ул. Н. Ужвий, Hyundai – от «Океана» и пытался свернуть на заправку. Водитель BMW пытался уйти от столкновения и улетел на парковку, снеся сугроб и деревце
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиль Hyundai патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.Зибраний материал будет передано в суд.
Успех прилет к тому, кто не привык оставлять нерешенных дел и вопросов. А вот споров сегодня лучше избегать, так всем будет спокойней и проще.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. Ночью и утром местами по области туман. На дорогах местами гололедица.
Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов отмечается во многих странах 19 февраля.
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