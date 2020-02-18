18.02.2020 14:32

Пьяный водитель на ВАЗе швырнул патрульным семь тысяч гривен

Очередной факт попытки дачи взятки зафиксирован патрульными Харьковской области.



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На проспекте Тракторостроителей правоохранители остановили автомобиль ВАЗ за нарушение правил дорожного движения на проспекте Тракторостроителей. Во время общения полицейские обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. Для установления личности водитель предоставил удостоверение водителя с признаками подделки.



Во избежание ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения и подделку водительского удостоверения мужчина предложил патрульным взятку. Полицейские неоднократно предупреждали об уголовной ответственности за предложение неправомерной выгоды. Несмотря на это, водитель открыл заднюю дверь патрульного автомобиля и бросил деньги на сиденье.



Патрульные зафиксировали его действия на нагрудные бодикамеры, а на место вызвали следственно-оперативную группу.



Следователи при осмотре места происшествия изъяли денежные средства в сумме 7000 грн, которые водитель пытался дать патрульным полицейским. В дальнейшем будет решаться вопрос о квалификации действий данного гражданина.



Также на водителя был составлен административный протокол по ч.1 ст. 130 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения).