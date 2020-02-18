Пьяный водитель на ВАЗе швырнул патрульным семь тысяч гривен

Очередной факт попытки дачи взятки зафиксирован патрульными Харьковской области.
На проспекте Тракторостроителей правоохранители остановили автомобиль ВАЗ за нарушение правил дорожного движения на проспекте Тракторостроителей. Во время общения полицейские обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. Для установления личности водитель предоставил удостоверение водителя с признаками подделки.
Во избежание ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения и подделку водительского удостоверения мужчина предложил патрульным взятку. Полицейские неоднократно предупреждали об уголовной ответственности за предложение неправомерной выгоды. Несмотря на это, водитель открыл заднюю дверь патрульного автомобиля и бросил деньги на сиденье.
Патрульные зафиксировали его действия на нагрудные бодикамеры, а на место вызвали следственно-оперативную группу.
Следователи при осмотре места происшествия изъяли денежные средства в сумме 7000 грн, которые водитель пытался дать патрульным полицейским. В дальнейшем будет решаться вопрос о квалификации действий данного гражданина.
Также на водителя был составлен административный протокол по ч.1 ст. 130 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения).
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