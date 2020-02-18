Сотрудник харьковского НИИ мухлевал со звонками за границу (ФОТО)

В Харькове разоблачен 31-летний ведущий специалист одного из научно-исследовательсикх институтов, который организовл схему, позволяющую звонить за границу по тарифам внутренней связи.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.
Якобы для нужд института мужчина арендовал виртуальный сервер, через который проходили международные вызовы, минуя Международный цент коммутации. Это привело к нарушению установленного порядка маршрутизации. В результате международные звонки тарифицировались как национальные.
Также несанкционированное вмешательство в работу телекоммуникационной сети оператора подтверждено комиссией Украинского государственного центра радиочастот.
Правоохранители провели обыски по местам проживания и работы мужчины, в результате которых изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и документацию - все это направили на экспертизу.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас решается вопрос об объявлении мужчине подозрения. Ему грозит до шести лет заключения.
Сегодня удаются дела, в которых надо думать головой, будь то учеба или планирование. А вот область чувств и эмоций отступит на второй план – как и все, что противоречит логике.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. Ночью и утром местами по области туман. На дорогах местами гололедица.
В этот день в 1930 году впервые в истории в воздух поднялась корова.
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