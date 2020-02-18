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18.02.2020  14:24   

Сотрудник харьковского НИИ мухлевал со звонками за границу (ФОТО)

В Харькове разоблачен 31-летний ведущий специалист одного из научно-исследовательсикх институтов, который организовл схему, позволяющую звонить за границу по тарифам внутренней связи.


// facebook

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

Якобы для нужд института мужчина арендовал виртуальный сервер, через который проходили международные вызовы, минуя Международный цент коммутации. Это привело к нарушению установленного порядка маршрутизации. В результате международные звонки тарифицировались как национальные.

Также несанкционированное вмешательство в работу телекоммуникационной сети оператора подтверждено комиссией Украинского государственного центра радиочастот.

Правоохранители провели обыски по местам проживания и работы мужчины, в результате которых изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и документацию - все это направили на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об объявлении мужчине подозрения. Ему грозит до шести лет заключения.

Источник:   Департамент Киберполиции Украины
 Тэги:  киберполиция, харьков, нии, телефон, виртуальный сервер, звонки
 
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