Бомба в урне перед входом в торговый центр: в полиции сообщили подробности

Полицейские обезвредили взрывоопасный предмет.
17 февраля около 1:05 в полицию сообщили, что в урне у входа в торговый цкнтр «Французский бульвар» по улице Академика Павлова обнаружено самодельное взрывное устройство.
По адресу сразу выехали специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области и следственно-оперативная группа Московского отдела полиции.
На месте происшествия правоохранители обнаружили самодельное взрывное устройство, основой которого была граната Ф-1. Его обезвредили путем извлечения запала.
Информацию о данном событии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.
Полицией принимаются меры для установления и задержания лица, причастного к преступлению.
Сегодня путеводной звездой станут желания и чувства, так что день обещает быть непредсказуемым, насыщенным, но в целом успешным.
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