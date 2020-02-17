17.02.2020 13:31

Бомба в урне перед входом в торговый центр: в полиции сообщили подробности

Полицейские обезвредили взрывоопасный предмет.



// rau.ua

17 февраля около 1:05 в полицию сообщили, что в урне у входа в торговый цкнтр «Французский бульвар» по улице Академика Павлова обнаружено самодельное взрывное устройство.



По адресу сразу выехали специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области и следственно-оперативная группа Московского отдела полиции.



На месте происшествия правоохранители обнаружили самодельное взрывное устройство, основой которого была граната Ф-1. Его обезвредили путем извлечения запала.



Информацию о данном событии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.



Полицией принимаются меры для установления и задержания лица, причастного к преступлению.