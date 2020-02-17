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17.02.2020  13:31   

Бомба в урне перед входом в торговый центр: в полиции сообщили подробности

Полицейские обезвредили взрывоопасный предмет.


// rau.ua

17 февраля около 1:05 в полицию сообщили, что в урне у входа в торговый цкнтр «Французский бульвар» по улице Академика Павлова обнаружено самодельное взрывное устройство.

По адресу сразу выехали специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области и следственно-оперативная группа Московского отдела полиции.

На месте происшествия правоохранители обнаружили самодельное взрывное устройство, основой которого была граната Ф-1. Его обезвредили путем извлечения запала.

Информацию о данном событии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Полицией принимаются меры для установления и задержания лица, причастного к преступлению.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  минирование, харьков
 
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