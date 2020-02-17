Минирование торгового центра оказалось не ложным, но эвакуация не проводилась

Харьковские взрывотехники и полицейские отчитались о ночной операции по разминированию.
Информация о проишествии указана в ежесуточном отчете об оперативной обстановке в Харьковской области .
По данным оперативных служб, около 3:00 17 февраля на территории торгового центра "Французский бульвар" на улице Академика Павлова во время проверки прилегающей территории охрана ТРЦ обнаружила в урне с мусором взрывное предмет.
На месте происшествия работали взрыво-техническая и оперативно-следственная группы. Взрывоопасный предмет изъяли и уничтожили.
Эвакуация не проводилась. Продолжаются следственные действия.
Сегодня путеводной звездой станут желания и чувства, так что день обещает быть непредсказуемым, насыщенным, но в целом успешным.
Утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без осадков.
Этот День придумала одна из международных благотворительных организаций, а празднует его весь мир.
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