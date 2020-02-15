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15.02.2020  13:41   

Закладчицу с крупным уловом задержали за гаражами в Харькове (ФОТО)

«Распространительницей» займутся следователи.


// Патрульная полиция

Во время пешего патрулирования Шевченковского района Харькова патрульные заметили молодую девушку за гаражами во дворе дома. Заметив патрульных, девушка пыталась скрыться.

Во время общения гражданка заметно нервничала. На вопрос полицейских, имеет ли она при себе запрещенные вещества, сообщила, что у нее в рюкзаке есть 193 свертка с наркотическими веществами. Девушка также сообщила, что эти свертки она переносит с целью распространения через «закладки».

На место была вызвана следственно-оперативная группа

У девушки следователи изъяли 83 свертка с кристаллическим веществом, 60 свертков с белым порошкообразным веществом и 50 свертков с веществом, вероятно, растительного происхождения. Гражданка также указала на 26 мест, где она уже успела разложить подобные свертки.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков
 
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