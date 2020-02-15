Закладчицу с крупным уловом задержали за гаражами в Харькове (ФОТО)

«Распространительницей» займутся следователи.
Во время пешего патрулирования Шевченковского района Харькова патрульные заметили молодую девушку за гаражами во дворе дома. Заметив патрульных, девушка пыталась скрыться.
Во время общения гражданка заметно нервничала. На вопрос полицейских, имеет ли она при себе запрещенные вещества, сообщила, что у нее в рюкзаке есть 193 свертка с наркотическими веществами. Девушка также сообщила, что эти свертки она переносит с целью распространения через «закладки».
На место была вызвана следственно-оперативная группа
У девушки следователи изъяли 83 свертка с кристаллическим веществом, 60 свертков с белым порошкообразным веществом и 50 свертков с веществом, вероятно, растительного происхождения. Гражданка также указала на 26 мест, где она уже успела разложить подобные свертки.
День хорош для налаживания семейных отношений, заключения продуманных браков, а также для планирования и организации любых мероприятий.
Будет облачно, зато тепло. По ночам небольшое похолодание, так что опасайтесь гололеда.
15 февраля восточные христиане отмечают Сретение Господне. В народе Сретение издавна воспринимается, как встреча зимы с весной.
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