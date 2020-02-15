15.02.2020 11:54

Две женщины сбиты насмерть на пешеходном переходе: подробности от полиции

Предварительно установлено, что причиной ДТП стало грубое нарушение правил дорожного движения водителем транспортного средства. Мужчина не выбрал безопасную скорость, не учел состояние дорожного покрытия, вследствие чего потерял управление и наехал на пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе.



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Напомним, наезд произошел 14 февраля около 15:10 на проспекте Льва Ландау, 20. лаборатория.



Установлено, что 36-летний водитель автомобиля «Mitsubishi» не уступил дорогу пешеходам, которые двигались по пешеходному переходу и в результате совершил наезд на женщин в возрасте около 50-60 лет. От полученных травм они погибли на месте. Их личности устанавливаются. Водитель находился за рулем в трезвом состоянии.



Информация по факту ДТП внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи мужчине грозит тюремное заключение сроком до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Решается вопрос о задержании водителя в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.



Досудебное расследование продолжается. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.