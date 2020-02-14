14.02.2020 16:12

Две женщины сбиты насмерть в Харькове (ВИДЕО, ФОТО)

По информации очевидцев, ДТП произошло на пешеходном переходе.



// Нацполиция

Дорожно-транспортное происшествие произошло 14 февраля около 15:10 на проспекте Льва Ландау, 20.



Установлено, что 36-летний водитель автомобиля «Mitsubishi» совершил наезд на двух пешеходов, возрастом около 50-60 лет. От полученных травм женщины погибли. Их личности устанавливаются.

На месте работает следственно-оперативная группа.



Сообщение зарегистрировано в Едином учете Слободского отдела полиции. Следователем решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.