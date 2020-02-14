Две женщины сбиты насмерть в Харькове (ВИДЕО, ФОТО)

По информации очевидцев, ДТП произошло на пешеходном переходе.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 14 февраля около 15:10 на проспекте Льва Ландау, 20.
Установлено, что 36-летний водитель автомобиля «Mitsubishi» совершил наезд на двух пешеходов, возрастом около 50-60 лет. От полученных травм женщины погибли. Их личности устанавливаются.
На месте работает следственно-оперативная группа.
Сообщение зарегистрировано в Едином учете Слободского отдела полиции. Следователем решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Решительно возьмитесь за дело, поскольку то, что вы сможете осуществить сегодня, на следующий день вам может оказаться уже не по плечу.
Будет облачно, зато тепло. По ночам небольшое похолодание, так что опасайтесь гололеда.
Сегодня отмечают самый романтичный праздник в году – День Всех Влюбленных.
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