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14.02.2020  16:12   

Две женщины сбиты насмерть в Харькове (ВИДЕО, ФОТО)

По информации очевидцев, ДТП произошло на пешеходном переходе.


// Нацполиция

Дорожно-транспортное происшествие произошло 14 февраля около 15:10 на проспекте Льва Ландау, 20.

Установлено, что 36-летний водитель автомобиля «Mitsubishi» совершил наезд на двух пешеходов, возрастом около 50-60 лет. От полученных травм женщины погибли. Их личности устанавливаются.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Сообщение зарегистрировано в Едином учете Слободского отдела полиции. Следователем решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
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