Пьяный пациент напал на автомобиль скорой помощи (ФОТО)

Инцидент произошел в селе Глушковка Купянского района.
13 февраля медики приехали на вызов к пациенту, который оказался в состоянии хмельного опьянения.
Мужчина вел себя агрессивно и повредил заднюю дверь автомобиля.
Была нажата тревожная кнопка.
На место происшествия вызвали экипаж полиции и следственную группу.
Члены бригады скорой помощи не пострадали, сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Решительно возьмитесь за дело, поскольку то, что вы сможете осуществить сегодня, на следующий день вам может оказаться уже не по плечу.
Сегодня днем можно ловить солнце и любоваться весенними ручейками на дороге.
Сегодня отмечают самый романтичный праздник в году – День Всех Влюбленных.
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