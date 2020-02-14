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14.02.2020  09:46   

Пьяный пациент напал на автомобиль скорой помощи (ФОТО)

Инцидент произошел в селе Глушковка Купянского района.


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13 февраля медики приехали на вызов к пациенту, который оказался в состоянии хмельного опьянения.

Мужчина вел себя агрессивно и повредил заднюю дверь автомобиля.

Была нажата тревожная кнопка.

На место происшествия вызвали экипаж полиции и следственную группу.

Члены бригады скорой помощи не пострадали, сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Источник:   Центр экстренной помощи и медицины катастроф
 Тэги:  скорая, нападение, харьков
 
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