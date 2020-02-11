Иностранец пострадал в тройном ДТП под Харьковом (ФОТО)

В результате дорожно-транспортного происшествия получили травмы 2 человека. Они были доставлены в больницу.
10 февраля в 13:50 водитель автомобиля «Renault Master» под управлением 33-летнего жителя Закарпатской области двигался по трассе «Киев - Харьков - Довжанский» в направлении Киева из Харькова. Вблизи села Снежков Валковского района он не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. В результате допустил столкновение с автомобилем «Сitroen» под управлением гражданина Литвы, который двигался во встречном направлении. От удара этот автомобиль отбросило на автомобиль «Mitsubishi», под управлением 62-летнего жителя Полтавской области.
В результате ДТП с места происшествия в местную больницу был госпитализирован 44-летний пассажир «Renault Master». В харьковскую больницу доставили 41-летнего пассажира «Сitroen», гражданина Литвы.
Транспортные средства с механическими повреждения помещены на площадку временного содержания автомобилей Валковского отдела полиции.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
Звезды будут склонять к быстрым решениям, и в этом таится подвох. Велик риск впопыхах совершить ошибку, возможно даже роковую.
В ночь на 12 февраля в Харьков придет еще один циклон, и снегопады продолжатся.
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