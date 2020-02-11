ВАЗ и Daewoo не поделили перекресток на Новых Домах

10 февраля около 21:30 минут патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке проспектов Московского и Петра Григоренко.
Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили ВАЗ и Daewoo.
По предварительной информации, в результате ДТП медики госпитализировали в больницу пассажира автомобиля Daewoo.
Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.
Звезды будут склонять к быстрым решениям, и в этом таится подвох. Велик риск впопыхах совершить ошибку, возможно даже роковую.
В ночь на 12 февраля в Харьков придет еще один циклон, и снегопады продолжатся.
Ежегодно 11 февраля отмечается международный день, призванный привлечь внимание людей к проблемам, с которыми сталкиваются больные люди.
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