Главная Новости Криминал и происшествия ВАЗ и Daewoo не поделили перекресток на Новых Домах
11.02.2020  13:31   

ВАЗ и Daewoo не поделили перекресток на Новых Домах

10 февраля около 21:30 минут патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке проспектов Московского и Петра Григоренко.


// Патрульная полиция

Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили ВАЗ и Daewoo.

По предварительной информации, в результате ДТП медики госпитализировали в больницу пассажира автомобиля Daewoo.

Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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