Жесткое ДТП: легковушка конкретно пострадала (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как сообщают пользователи соцсетей, на Клочковской - ДТП.
По предварительной информации, авария произошла в начале улицы.
В результате столкновения сильно разбит легковой автомобиль.
О пострадавших сведений не поступало.
День просто идеален для организации чего бы то ни было – от деловых переговоров до пикника на природе или вечеринки в кругу друзей.
Теплая как для февраля погода возвращается в Харьков. Из неприятностей – мокрый снег, сильный ветер и высокая влажность.
Славяне сегодня чествовали домового: после ужина оставляли за печкой горшочек каши, обложенный горячими углями, чтобы каша не остыла до полуночи.
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