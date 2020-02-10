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10.02.2020  14:11   

Жесткое ДТП: легковушка конкретно пострадала (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как сообщают пользователи соцсетей, на Клочковской - ДТП.

По предварительной информации, авария произошла в начале улицы.

В результате столкновения сильно разбит легковой автомобиль.

О пострадавших сведений не поступало.

Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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