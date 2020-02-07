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07.02.2020  09:47   

12-летняя девочка перебегала в темноте дорогу и попала в ДТП

Полиция устанавливает обстоятельства травмирования ребенка в Индустриальном районе Харькова


// Нацполиция

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Луи Пастера поступило в полицию 6 февраля около 18:20.

Установлено, что водитель автомобиля «Сherry Tiggo» травмировала 12-летнюю девочку, которая перебегал проезжую часть в неустановленном месте на не освещаемой участке дороги.

В результате аварии ребенок получил незначительные телесные повреждения. Пострадавшая была доставлена ​​в больницу.

Информация о происшествии зарегистрировано в Едином учета Индустриального отдела полиции.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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