12-летняя девочка перебегала в темноте дорогу и попала в ДТП

Полиция устанавливает обстоятельства травмирования ребенка в Индустриальном районе Харькова
Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Луи Пастера поступило в полицию 6 февраля около 18:20.
Установлено, что водитель автомобиля «Сherry Tiggo» травмировала 12-летнюю девочку, которая перебегал проезжую часть в неустановленном месте на не освещаемой участке дороги.
В результате аварии ребенок получил незначительные телесные повреждения. Пострадавшая была доставлена в больницу.
Информация о происшествии зарегистрировано в Едином учета Индустриального отдела полиции.
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