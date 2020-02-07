В Харькове изнасиловали 14-летнего школьника

Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания.
6 февраля в 14:30 в Основянский отдел полиции поступило сообщение о совершении сексуального насилия в отношении 14-летнего подростка.
Выездом на место происшествия было установлено, что мужчина в собственном доме изнасиловал несовершеннолетнего.
При проведении оперативно-розыскных действий оперативниками Основянское отдела полиции был задержан 45-летний мужчина, который обоснованно подозревается в совершении тяжкого преступления.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет заключения.
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