07.02.2020 09:23

В Харькове изнасиловали 14-летнего школьника

Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания.



// zik.ua

6 февраля в 14:30 в Основянский отдел полиции поступило сообщение о совершении сексуального насилия в отношении 14-летнего подростка.



Выездом на место происшествия было установлено, что мужчина в собственном доме изнасиловал несовершеннолетнего.



При проведении оперативно-розыскных действий оперативниками Основянское отдела полиции был задержан 45-летний мужчина, который обоснованно подозревается в совершении тяжкого преступления.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет заключения.