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07.02.2020  09:23   

В Харькове изнасиловали 14-летнего школьника

Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания.


// zik.ua

6 февраля в 14:30 в Основянский отдел полиции поступило сообщение о совершении сексуального насилия в отношении 14-летнего подростка.

Выездом на место происшествия было установлено, что мужчина в собственном доме изнасиловал несовершеннолетнего.

При проведении оперативно-розыскных действий оперативниками Основянское отдела полиции был задержан 45-летний мужчина, который обоснованно подозревается в совершении тяжкого преступления.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет заключения.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  педофил, изнасилование, харьков, полиция
 
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