06.02.2020 15:41

Выплатил 8 миллионов: завершено расследование по неуплате налогов

Завершено досудебное расследование по факту неуплаты налогов харьковским застройщиком



//insider.zt.ua

Под процессуальным руководством прокуратуры области завершено досудебное расследование по факту неуплаты налогов харьковским застройщиком, не будучи предпринимателем, осуществлял хозяйственную (предпринимательскую) деятельность по строительству и реализации недвижимости.

Как рассказал начальник отдела прокуратуры Артур Оганнисян, установлено, что физическим лицом - застройщиком в течение 2013 - 2017 годов организованная строительство и реализацию квартир, таунхаусов и домов, расположенных в. Харькове. Несмотря на получение дохода от реализации более 20 объектов недвижимости, застройщик «забыл» зарегистрироваться предпринимателем и уплатить соответствующие налоги в государственный бюджет.

В ходе следствия указанном застройщику сообщено о подозрении по факту уклонения от уплаты налогов в крупных размерах (ч. 2 ст. 212 УК Украины).

Вместе с этим застройщиком возмещено в бюджет неуплаченные налоги и финансовые санкции на сумму более 8 млн гривен.

Прокуратурой Харьковской области в связи с полным возмещением подозреваемым вреда, причиненного в результате неуплаты налогов, по его ходатайству составлено и направлено в суд ходатайство об освобождении последнего от уголовной ответственности на основании ч. 4 ст. 212 УК Украины.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляло следственное управлением финансовых расследований ГУ ДФС в Харьковской области.