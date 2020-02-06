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06.02.2020  15:41   

Выплатил 8 миллионов: завершено расследование по неуплате налогов

Завершено досудебное расследование по факту неуплаты налогов харьковским застройщиком


//insider.zt.ua
Под процессуальным руководством прокуратуры области завершено досудебное расследование по факту неуплаты налогов харьковским застройщиком, не будучи предпринимателем, осуществлял хозяйственную (предпринимательскую) деятельность по строительству и реализации недвижимости.
 
Как рассказал начальник отдела прокуратуры Артур Оганнисян, установлено, что физическим лицом - застройщиком в течение 2013 - 2017 годов организованная строительство и реализацию квартир, таунхаусов и домов, расположенных в. Харькове. Несмотря на получение дохода от реализации более 20 объектов недвижимости, застройщик «забыл» зарегистрироваться предпринимателем и уплатить соответствующие налоги в государственный бюджет.
 
В ходе следствия указанном застройщику сообщено о подозрении по факту уклонения от уплаты налогов в крупных размерах (ч. 2 ст. 212 УК Украины).
 
Вместе с этим застройщиком возмещено в бюджет неуплаченные налоги и финансовые санкции на сумму более 8 млн гривен.
 
Прокуратурой Харьковской области в связи с полным возмещением подозреваемым вреда, причиненного в результате неуплаты налогов, по его ходатайству составлено и направлено в суд ходатайство об освобождении последнего от уголовной ответственности на основании ч. 4 ст. 212 УК Украины.
 
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляло следственное управлением финансовых расследований ГУ ДФС в Харьковской области.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  мошенничество, харьков
 
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