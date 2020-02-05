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05.02.2020  14:45   

ДТП с грузовиком на Окружной: полицейские не застали машину

Об аварии на АЗС свидетельствовала только погнутая штанга.


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Напомним, сегодня утром в Сети распространились фото и видео, как военный грузовик, потеряв управление на заснеженной трассе, врезался в заправку.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, около 7:45 в Липецкий отдел полиции поступила информация о том, что на Окружной дороге в районе поселка Черкасская Лозовая грузовик въехал в заправочную станцию.

На момент прибытия на место происшествия следственно-оперативной группы никаких автомобилей с техническими повреждениями, характерными для ДТП, на заправке не было.

Технические повреждения получила заправочная штанга.

Информация по указанному факту сейчас проверяется. Собранные материалы по территориальности будут направлены в Дергачевского отдела полиции.

Тэги:  дтп, харьков
 
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