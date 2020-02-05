ДТП с грузовиком на Окружной: полицейские не застали машину

Об аварии на АЗС свидетельствовала только погнутая штанга.
Напомним, сегодня утром в Сети распространились фото и видео, как военный грузовик, потеряв управление на заснеженной трассе, врезался в заправку.
Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, около 7:45 в Липецкий отдел полиции поступила информация о том, что на Окружной дороге в районе поселка Черкасская Лозовая грузовик въехал в заправочную станцию.
На момент прибытия на место происшествия следственно-оперативной группы никаких автомобилей с техническими повреждениями, характерными для ДТП, на заправке не было.
Технические повреждения получила заправочная штанга.
Информация по указанному факту сейчас проверяется. Собранные материалы по территориальности будут направлены в Дергачевского отдела полиции.
Мнение окружающих будет интересно только для того, чтобы ему противостоять. Возможны конфликты на пустом месте и нежелание идти на компромисс.
Облачно с прояснениями. Ночью снег, метель. Порывы ветра до 15-24 м/с. Вечером осадки могут вернуться. На дорогах гололедица.
В день Агафия-Полухлебника наши предки проверяли закрома и приводили в порядок амбары.
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