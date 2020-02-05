Главная Новости Криминал и происшествия На Окружной военный грузовик врезался в заправку (ВИДЕО, ФОТО)
05.02.2020  11:28   

На Окружной военный грузовик врезался в заправку (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла на Окружной, на спуске возле 17 кладбища.


// Facebook

Военный МАЗ пошел юзом по заснеженной трассе и влетел в заправку .

Видео и фото дорожно-транспортного происшествия быстро распространились по соцсетям.

«Других битых машин рядом нет, походу водитель не справился с управлением», – комментируют происшествие очевидцы

Тэги:  дтп, харьков
 
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