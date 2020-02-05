На Окружной военный грузовик врезался в заправку (ВИДЕО, ФОТО)

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Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 5 февраля Мнение окружающих будет интересно только для того, чтобы ему противостоять. Возможны конфликты на пустом месте и нежелание идти на компромисс.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 5 февраля На среду синоптики обещают приход настоящей зимы. Утром и днем ожидается мокрый снег, переходящий в снегопад. Метель при скорости ветра 12 м/с и более, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица, снежный накат.