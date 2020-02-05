На Окружной военный грузовик врезался в заправку (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла на Окружной, на спуске возле 17 кладбища.
Военный МАЗ пошел юзом по заснеженной трассе и влетел в заправку .
Видео и фото дорожно-транспортного происшествия быстро распространились по соцсетям.
«Других битых машин рядом нет, походу водитель не справился с управлением», – комментируют происшествие очевидцы
Мнение окружающих будет интересно только для того, чтобы ему противостоять. Возможны конфликты на пустом месте и нежелание идти на компромисс.
На среду синоптики обещают приход настоящей зимы. Утром и днем ожидается мокрый снег, переходящий в снегопад. Метель при скорости ветра 12 м/с и более, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица, снежный накат.
В день Агафия-Полухлебника наши предки проверяли закрома и приводили в порядок амбары.
влажность:
давление:
ветер: