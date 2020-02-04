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04.02.2020  09:21   

Пьяный водитель протаранил три припаркованных автомобиля (ФОТО)

Авария произошла в понедельник на Московском проспекте.


// Facebook

По предварительной информации, водитель автомобиля BMW не учел дорожной обстановки и совершил наезд на три припаркованные автомобили: Nissan, Volkswagen Golf и Hyundai.

Во время оформления ДТП инспекторы обнаружили у водителя явные признаки алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения. Тест оказался положительным и показал 1️, 63 промилле алкоголя в крови.

На 41-летнего водителя автомобиля BMW патрульные составили ряд административных материалов, а именно: протокол по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения), ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП), ч. 1 ст. 126 (Управление транспортными средствами без соответствующих документов). Материалы будут переданы в суд.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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