03.02.2020 11:08

На Павловом Поле легковушка врезалась в столб: пострадавших увезла скорая (ФОТО)

Около часа ночи 3 февраля патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке улиц Клочковская и Космическая.



// Патрульная полиция

По предварительной информации водитель автомобиля Hyundai не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил наезд на перешкоду- столб.

В результате аварии пострадали водитель и пассажирка. Медики госпитализировали их в больницу.



Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.