Главная Новости Криминал и происшествия На Павловом Поле легковушка врезалась в столб: пострадавших увезла скорая (ФОТО)
03.02.2020  11:08   

На Павловом Поле легковушка врезалась в столб: пострадавших увезла скорая (ФОТО)

Около часа ночи 3 февраля патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке улиц Клочковская и Космическая.


// Патрульная полиция

По предварительной информации водитель автомобиля Hyundai не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил наезд на перешкоду- столб.

В результате аварии пострадали водитель и пассажирка. Медики госпитализировали их в больницу.

Обстоятельства происшествия  устанавливала следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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