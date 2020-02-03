На Павловом Поле легковушка врезалась в столб: пострадавших увезла скорая (ФОТО)

Около часа ночи 3 февраля патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке улиц Клочковская и Космическая.
По предварительной информации водитель автомобиля Hyundai не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил наезд на перешкоду- столб.
В результате аварии пострадали водитель и пассажирка. Медики госпитализировали их в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.
Звезды мотивируют на стремление к цели с использованием любых возможных путей, в том числе и обходных – хитроумный ход быстрее принесет желаемое.
Во вторник сквозь облака будет проглядывать солнце. Без существенных осадков, лишь ночью в южной половине области небольшие осадки.
День памяти Максима Грека в народе называли Утешителем.
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