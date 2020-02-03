В Харькове сбили насмерть женщину (Обновлено, ФОТО)

Пострадавшая скончалась на месте.
Авария произошла 2 февраля около семи часов вечера.
В районе дома 990 по улице Гольдберговской 31-летний водитель автомобиля «Daewoo Lanos» совершил наезд пешехода. 70-летняя женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода. В результате полученных травм она скончалась на месте аварии.
От полученных травм пострадавшая скончалась на месте ДТП, сообщили в оперативной сводке происшествий за сутки.
Информация внесена в Единый учет Основянского отдела полиции. Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
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