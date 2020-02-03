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03.02.2020  08:43   

В Дергачах разгромили агитационную палатку

Полицейские устанавливают обстоятельства хулиганских действий во время проведения агитационной акции в городе Дергачи.


// Facebook

С сообщением о происшествии в полицию 1 февраля около 11.10 позвонил 44-летний житель города Дергачи.

Про его словам, группа лиц начала словесную перепалку с участниками мероприятия, после чего разбросала печатную продукцию и завалила партийный палатку.

Установлено, что во время акции, которая длилась с 10:30 до 13:00 на площади Привокзальной в городе Дергачи, представители партии раздавали прохожим брошюры. К месту проведения мероприятия подошли семь человек. Они начали словесную перепалку, потом завалили палатку и разбросали печатную продукцию.

Лица участников конфликта установлены. Ими оказались местные жители в возрасте от 29 до 53 лет. В настоящее время три человека дали показания о происшествии возле агитационных палаток. Другие отказались. Все семеро получили повестки о вызове в качестве свидетелей на понедельник, 3 февраля, в Дергачевский отдела полиции.

По факту происшествия следователи Дергачевского отдела полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы. К материалам уголовного производства добавлен видеозаписи мобильного телефона одного из свидетелей и с камеры видеонаблюдения.

Следственные действия продолжаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  хулиганство, полиция, харьков
 
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