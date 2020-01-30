30.01.2020 14:04

Смертельное ДТП на Сумской: суд назначил дату рассмотрения жалобы на приговор Дронова и Зайцевой

Верховный Суд 3 апреля рассмотрит кассационные жалобы на приговор стороны защиты фигурантов дела смертельного ДТП в Харькове Геннадия Дронова и Елены Зайцевой.



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Об этом со ссылкой на решение суда сообщает УНН.



Так, Верховный Суд постановил завершить подготовку и назначить кассационное рассмотрение уголовного производства в отношении Дронова и Зайцевой по кассационным жалобам адвокатов на приговор Киевского районного суда Харькова от 26 февраля 2019 года и постановление Харьковского апелляционного суда от 14 августа 2019 года на 3 апреля 2020 года в 10:30.



Напомним, авария на ул. Сумской произошла около 20.45 18 октября. На перекрестке улиц Сумской и Мечникова столкнулись автомобили Lexus RX 350 (водитель Алена Зайцева) и Volkswagen Touareg (водитель Геннадий Дронов), в результате чего Lexus вылетел с проезжей части и наехал на группу пешеходов, стоявших на тротуаре в ожидании зеленого света светофора. 5 человек погибли на месте, еще одна пострадавшая скончалась в больнице.