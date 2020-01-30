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30.01.2020  14:04   

Смертельное ДТП на Сумской: суд назначил дату рассмотрения жалобы на приговор Дронова и Зайцевой

Верховный Суд 3 апреля рассмотрит кассационные жалобы на приговор стороны защиты фигурантов дела смертельного ДТП в Харькове Геннадия Дронова и Елены Зайцевой.


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Об этом со ссылкой на решение суда сообщает УНН.

Так, Верховный Суд постановил завершить подготовку и назначить кассационное рассмотрение уголовного производства в отношении Дронова и Зайцевой по кассационным жалобам адвокатов на приговор Киевского районного суда Харькова от 26 февраля 2019 года и постановление Харьковского апелляционного суда от 14 августа 2019 года на 3 апреля 2020 года в 10:30.

Напомним, авария на ул. Сумской произошла около 20.45 18 октября. На перекрестке улиц Сумской и Мечникова столкнулись автомобили Lexus RX 350 (водитель Алена Зайцева) и Volkswagen Touareg (водитель Геннадий Дронов), в результате чего Lexus вылетел с проезжей части и наехал на группу пешеходов, стоявших на тротуаре в ожидании зеленого света светофора. 5 человек погибли на месте, еще одна пострадавшая скончалась в больнице.

26 февраля 2019 года Киевский райсуд Харькова признал Алену Зайцеву и Геннадия Дронова виновными в совершении смертельного ДТП и назначил наказание Алене Зайцевой и Геннадию Дронову в виде 10 лет лишения свободы.

Адвокат водителя Геннадия Дронова, осужденного за смертельную аварию на улице Сумской в Харькове, подал кассационную жалобу на приговор. Первый раз ее оставили без движения из-за допущенных ошибок и дали время на ее исправление.

Также ранее Верховный Суд открыл производство по кассационной жалобе адвоката Елены Зайцевой по пересмотру или отмене приговора ее подзащитной.
Тэги:  дтп на сумской, суд, харьков, дронов, зайцева
 
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