30.01.2020 10:18

У Харкові через негоду впало сім дерев

Сім дерев впало у Харкові за станом на 9:00 через сильний вітер.



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В Індустріальному районі впало два дерева: на пр. Московському (на трамвайних коліях), одне - в районі заводу ХТЗ (уздовж трамвайної колії), і ще одна велика гілка впала на пр. Олександрівському (у зеленій зоні).

У Немишлянському районі одне дерево впало у приватному секторі на перетині пр. Тракторобудівників та вул. Амасова (аварійної ситуації немає).



У Київському районі впало два дерева - на вул. Сумській, 112 та вул. Мироносицькій (кут з вул. Костомарівською).



У Холодногірському районі одне дерево впало на трамвайні дроти на вул. Великій Панасівській (перехрестя з пров. Резняківським).



На вул. Мироносицькій дерево ще розпилюють, на вул. Сумській та пр. Московському дерева розпиляні, зараз їх вивозять. На інших вулицях роботи виконали.



Крім того, у Департаменті інфраструктури зазначили, що рух трамваїв по вул. Великій Панасівській відновлено. Трамваї №23 і 26 поки їдуть до Салтівського шосе і назад - за маршрутом. На ділянці вже прибрали гілки і ремонтують контактну мережу.