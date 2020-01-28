Главная Новости Криминал и происшествия Иностранец буянил на Московском проспекте (ФОТО)
28.01.2020  14:49   

Иностранец буянил на Московском проспекте (ФОТО)

О нейтрализации дебошира сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи соцсетей, возле 17-й больницы - инцидент

Очевидцы говорят, что здесь иностранный гражданин кидался на людей.

Люди подозревают, что он был пьян.

В результате его успокоили сотрудники Госслужбы охраны.

Тэги:  дебошир, хулиганство, харьков
 
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