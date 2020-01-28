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28.01.2020  13:43   

Сидельцев харьковского СИЗО лишили наркотического йогурта (ФОТО)

На территорию изолятора не удалось пронести запрещенное вещество.


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Как сообщает Служба исполнения наказаний, благодаря профессионализму отрудников Северо-Восточного межрегионального управления, была пресечена контрабанда наркотиков на территорию  Харьковского СИЗО.
 
При досмотре передачи, поступившей заключенному П. от гражданки Т., в пластиковой бутылке было обнаружено наркотическое вещество белого цвета, смешанное с йогуртом.
Тэги:  тюрьма, наркотики, харьков, контрабанда
 
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