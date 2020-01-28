Сидельцев харьковского СИЗО лишили наркотического йогурта (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 28 января Подходящий день, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения (не перегибая палку, конечно). В делах вам придется надеяться в первую очередь на себя.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 28 января На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшие осадки, туман. На дорогах местами гололедица.