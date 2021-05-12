12.05.2021 17:41

Игорь Терехов сообщил о начале работ по подготовке к следующему отопительному сезону

На подготовку к следующему отопительному сезону в городе Харькове планируется направить более 1,7 млрд грн, что на 675 млн грн больше, чем в 2020 году.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 12 мая, 2021 года на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета сообщил директор Департамента по вопросам обеспечения жизнедеятельности города Иван Кузнецов.

По его словам, из общей суммы более 1,2 млрд грн профинансирует бюджет Харьковской городской территориальной громады, остальные средства выделят сами коммунальные предприятия.

Так, КП «Харьковские тепловые сети» на подготовку к отопительному сезону направит более 660 млн грн. На эти средства планируются и уже проводятся работы по реконструкции магистральных и внутриквартальных тепловых сетей, капитальный и текущий ремонт районных и квартальных котельных, насосных агрегатов, модернизация оборудования.

На подготовку к зимней эксплуатации водопроводного и канализационного хозяйства КП «Харьковводоканал» направит почти 70 млн грн.

На подготовку городского электротранспорта предусмотрено более 17 млн грн, а на капитальные и текущие ремонты в жилищном фонде - более 166 млн грн.

Как сообщил Иван Кузнецов, готовятся к работе в осенне-зимний период и объекты социальной сферы. Так, на объекты здравоохранения направят более 20 млн грн, социальной защиты населения - около 4 млн грн, образования - около 100 млн грн, культуры - около 45 млн грн, объекты Департамента по делам семьи, молодежи и спорта - более 8 млн грн.

Как отметил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов, несмотря на то, что предыдущий отопительный сезон закончился совсем недавно, работы по подготовке к следующему отопительному сезону уже начались.

«Мы готовим город к зиме, и уже сейчас многое делается - от замены магистральных трубопроводов до ремонта котельных. Работы предстоит немало, но время хорошо подготовиться к отопительному сезону у нас есть, и я уверен, что мы достойно справимся с этой задачей», - подчеркнул Игорь Терехов.