Главная Новости Власть Харьков выделил средства на аппараты ИВЛ, ремонт учебных учреждений и зарплату работникам коммунальных предприятий
21.04.2021  12:26   

Харьков выделил средства на аппараты ИВЛ, ремонт учебных учреждений и зарплату работникам коммунальных предприятий

Харьковский городской совет внес изменения в бюджет Харьковской городской территориальной громады на 2021 год.

Соответствующее решение было принято сегодня, 21 апреля, на сессии Харьковского горсовета.

Как сообщила заместитель Харьковского городского головы - директор Департамента бюджета и финансов Татьяна Таукешева, внесение изменений обусловлено необходимостью приведения объемов межбюджетных трансфертов в соответствие с решением Харьковского областного совета от 11 марта 2021 года.

Согласно этому решению, бюджету Харьковской городской территориальной громады предусмотрены:

  • субвенция на выполнение инвестиционных проектов (обустройство территории вдоль Сергиевской площади) в сумме 10,5 млн грн;
  • субвенция на предоставление государственной поддержки лицам с особыми образовательными потребностями за счет остатка средств соответствующей субвенции из государственного бюджета, который образовался на начало бюджетного периода, - 0,4 млн грн.

В то же время решением сессии увеличены расходы на образование в сумме 8,6 млн грн, в том числе на приобретение мебели, мягкого инвентаря, посуды, технологического оборудования для учреждений дошкольного образования и инклюзивного ресурсного центра, приобретение учебников для общеобразовательных школ, проведение ремонтных работ в учебных учреждениях.

На приобретение медикаментов и аппаратов искусственной вентиляции легких, оплату аренды криогенного оборудования, монтаж дизель-генераторов для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 направлено 13,8 млн грн.

Увеличены расходы на выплату заработной платы работникам коммунальных предприятий  сумме 207,1 млн грн, в том числе КП «Харьковские тепловые сети» - 200 млн грн.

На приобретение автобусов на условиях финансового лизинга КП «Салтовское трамвайное депо» выделяется 97 млн ​​грн.

На ремонт спортивных площадок, проведение учебно-тренировочных сборов по баскетболу, открытого Кубка Харькова по теннису, мероприятия «Семейные пикники» предусмотрено 2,9 млн грн.

Источник:   ХГС
 Тэги:  бюджет, школа, зарплата, ивл
 
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