Харьков выделил средства на аппараты ИВЛ, ремонт учебных учреждений и зарплату работникам коммунальных предприятий

Харьковский городской совет внес изменения в бюджет Харьковской городской территориальной громады на 2021 год.
Соответствующее решение было принято сегодня, 21 апреля, на сессии Харьковского горсовета.
Как сообщила заместитель Харьковского городского головы - директор Департамента бюджета и финансов Татьяна Таукешева, внесение изменений обусловлено необходимостью приведения объемов межбюджетных трансфертов в соответствие с решением Харьковского областного совета от 11 марта 2021 года.
Согласно этому решению, бюджету Харьковской городской территориальной громады предусмотрены:
В то же время решением сессии увеличены расходы на образование в сумме 8,6 млн грн, в том числе на приобретение мебели, мягкого инвентаря, посуды, технологического оборудования для учреждений дошкольного образования и инклюзивного ресурсного центра, приобретение учебников для общеобразовательных школ, проведение ремонтных работ в учебных учреждениях.
На приобретение медикаментов и аппаратов искусственной вентиляции легких, оплату аренды криогенного оборудования, монтаж дизель-генераторов для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 направлено 13,8 млн грн.
Увеличены расходы на выплату заработной платы работникам коммунальных предприятий сумме 207,1 млн грн, в том числе КП «Харьковские тепловые сети» - 200 млн грн.
На приобретение автобусов на условиях финансового лизинга КП «Салтовское трамвайное депо» выделяется 97 млн грн.
На ремонт спортивных площадок, проведение учебно-тренировочных сборов по баскетболу, открытого Кубка Харькова по теннису, мероприятия «Семейные пикники» предусмотрено 2,9 млн грн.
День склоняет к спокойной рутинной работе, так что у вас есть шанс переделать массу давно запланированных дел.
В Харькове сохранится неустойчивая и прохладная погода с периодическими кратковременными дождями, местами в сопровождении гроз. Днем местами град.
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