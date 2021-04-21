21.04.2021 12:26

Харьков выделил средства на аппараты ИВЛ, ремонт учебных учреждений и зарплату работникам коммунальных предприятий

Харьковский городской совет внес изменения в бюджет Харьковской городской территориальной громады на 2021 год.

Соответствующее решение было принято сегодня, 21 апреля, на сессии Харьковского горсовета.



Как сообщила заместитель Харьковского городского головы - директор Департамента бюджета и финансов Татьяна Таукешева, внесение изменений обусловлено необходимостью приведения объемов межбюджетных трансфертов в соответствие с решением Харьковского областного совета от 11 марта 2021 года.



Согласно этому решению, бюджету Харьковской городской территориальной громады предусмотрены:

субвенция на выполнение инвестиционных проектов (обустройство территории вдоль Сергиевской площади) в сумме 10,5 млн грн;

субвенция на предоставление государственной поддержки лицам с особыми образовательными потребностями за счет остатка средств соответствующей субвенции из государственного бюджета, который образовался на начало бюджетного периода, - 0,4 млн грн.

В то же время решением сессии увеличены расходы на образование в сумме 8,6 млн грн, в том числе на приобретение мебели, мягкого инвентаря, посуды, технологического оборудования для учреждений дошкольного образования и инклюзивного ресурсного центра, приобретение учебников для общеобразовательных школ, проведение ремонтных работ в учебных учреждениях.



На приобретение медикаментов и аппаратов искусственной вентиляции легких, оплату аренды криогенного оборудования, монтаж дизель-генераторов для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 направлено 13,8 млн грн.



Увеличены расходы на выплату заработной платы работникам коммунальных предприятий сумме 207,1 млн грн, в том числе КП «Харьковские тепловые сети» - 200 млн грн.



На приобретение автобусов на условиях финансового лизинга КП «Салтовское трамвайное депо» выделяется 97 млн ​​грн.



На ремонт спортивных площадок, проведение учебно-тренировочных сборов по баскетболу, открытого Кубка Харькова по теннису, мероприятия «Семейные пикники» предусмотрено 2,9 млн грн.