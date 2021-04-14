14.04.2021 08:27

На природу с паспортом: с 14 апреля СБУ начинает учения на Харьковщине

14 апреля СБУ начнет многоэтапные антитеррористические учения на Харьковщине. Тренировки будут проходить до конца мая по всей территории Харьковской области с сосредоточением внимания на приграничных районах.

В учениях примут участие подразделения Службы безопасности Украины, Национальной гвардии Украины, Национальной полиции, Государственной пограничной службы Украины, Военной службы правопорядка, Харьковской областной прокуратуры и другие члены Координационной группы Антитеррористического центра. Органы местного самоуправления проинформирован о запланированных мероприятиях и они оказывают полное содействие правоохранительным органам.



Учения будут проходить в условиях максимально приближенных к реальным, в том числе с использованием боевого огнестрельного оружия, военной техники и радиотехнических средств.



В рамках учений предусмотрено проведение ограничительных мероприятий на отдельных территориях, возможность проверки документов граждан, ухода автомобильного транспорта. Поэтому СБУ просит граждан иметь при себе документы, удостоверяющие личность.



СБУ гарантирует, что тренировки будут проходить в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и с безусловным соблюдением прав и свобод человека.



Попутно СБУ призывает граждан быть бдительными. «Если в ваше поле зрения попали лица, проявляют необоснованный интерес к объектам транспортной инфраструктуры, военных объектов, зданий органов власти и управления, используя при этом средства видео-, фотофиксации, беспилотные летательные аппараты, просим безотлагательно сообщать в Управление СБУ в Харьковской области по телефону (057) 700-16-61, по электронной почте [email protected] или другим удобным способом, или на телефон доверия СБУ 0800501482», – обращаются правоохранители.



СБУ просит извинения за временные неудобства и просит харьковчан и гостей области с пониманием отнестись к необходимости проведения антитеррористических тренировок.