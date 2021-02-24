Горсовет утвердил отчет об исполнении бюджета города за 2020 год

Публичное представление отчета об исполнении бюджета города Харькова за 2020 год состоялось сегодня, 24 февраля, на сессии Харьковского городского совета.
Как сообщила заместитель городского головы - директор Департамента бюджета и финансов Татьяна Таукешева, доходы города за 2020 год составили 14 210,2 млн грн. Из них собственные доходы бюджета составили 11 940,8 млн грн (84% в объеме доходов), межбюджетные трансферты - 2 269,4 млн грн (16%).
Плановые показатели бюджета города в 2020 году выполнены на 99,7%, в том числе по собственным доходам - на 100,1%, по трансфертам - на 98,1%.
По сравнению с поступлениями 2019 года финансовые ресурсы города Харькова в 2020 году уменьшились на 10,8%, при этом собственные доходы увеличились на 6,6%, трансферты уменьшились в 2,1 раза.
Существенное снижение объема трансфертов из государственного бюджета и, как следствие, уменьшение доходов бюджета города Харькова в целом связано с передачей финансирования государственных социальных программ (предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг, выплата помощи семьям с детьми и малообеспеченным семьям) Министерству социальной политики Украины, а также с оплатой медицинских услуг населению Национальной службой здоровья Украины.
По словам Татьяны Таукешевой, расходы бюджета города в 2020 году составили 14 859 млн грн и уменьшились по сравнению с 2019 годом на 1 558,6 млн грн (на 9,5%), что связано с отсутствием в отчетном периоде субвенций на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг, выплаты помощи семьям с детьми и малообеспеченным семьям, а также со второго квартала 2020 года - медицинской субвенции.
В течение отчетного периода обеспечено финансирование:
- бесплатного проезда лицам льготных категорий в городском пассажирском транспорте (482,8 млн грн);
- бесплатного питания учеников 1-4 классов и учащихся льготного контингента (69,1 млн грн);
- бесплатного обеспечения больных препаратами инсулина и десмопрессина (39,2 млн грн);
- бесплатного и льготного отпуска лекарственных средств по рецептам врачей по определенным категориям заболеваний (36,5 млн грн);
- бесплатного питания молоком детей 1-х классов (9,6 млн грн);
- санаторно-курортного лечения лиц с инвалидностью, участников войны, участников боевых действий и лиц, приравненных к ним, чернобыльцев (6,7 млн грн);
- льгот по услугам связи отдельным категориям граждан (4,7 млн грн);
- установка квартирных средств учета холодной и горячей воды лицам, отнесенным к льготным категориям, а также их проверку (7 млн грн).
На реализацию мероприятий, связанных с предотвращением возникновения и распространения коронавирусной болезни, приобретение специализированного санитарного транспорта, диагностического оборудования, закупку медикаментов и дезинфицирующих средств, индивидуальных средств защиты, было израсходовано 108,1 млн грн.
На финансирование социально-культурной сферы направлено 6382 млн грн, на жилищно-коммунальное хозяйство - 5006,8 млн грн, на сохранение и развитие инфраструктуры города, реализацию инвестиционных проектов - 4849,1 млн грн.
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