28.01.2021 13:52

В Харькове субсидию получают почти 90 тысяч семей

Более 88 тыс. домохозяйств харьковчан получают жилищную субсидию по состоянию на начало января 2021 года.

Об этом на заседании постоянной комиссии по вопросам социальной защиты и здравоохранения Харьковского горсовета сообщила директор Департамента социальной политики Лариса Болгова. По ее словам, половине семей субсидия предоставляется в наличной форме. Кроме того, почти 49 тыс. харьковчан получают монетизированные льготы. При этом некоторые льготники из-за определенных ограничений по уровню доходов переходят на программу жилищно-коммунальных субсидий.

Она отметила, что, несмотря на пандемию, харьковчане без проблем могут получить все необходимые социальные услуги. Так, сейчас в Киевском и Шевченковском районах продолжают работу Центры предоставления соцуслуг, так называемые «Прозрачные офисы», в Московском районе - Региональный центр услуг. Кроме этого, необходимые услуги можно оформить в районных управлениях социальной защиты населения.



«Учитывая карантинные ограничения, во всех учреждениях социальной сферы созданы условия для того, чтобы люди без проблем могли решить свои вопросы. Существует предварительная запись на прием, можно получить консультацию по скайпу, а на сайтах соцуслуг есть ответы на самые распространенные вопросы», - сообщила директор департамента.



Лариса Болгова напомнила, что сейчас субсидии переоформляются в автоматическом режиме. Это значит, что потребителям, у которых уже есть льготы от государства, субсидия на следующий период переназначается без их обращения.



Также она подчеркнула, что Департамент соцполитики и его подразделения регулярно проводят разъяснительную работу по вопросам оформления субсидий и изменений в законодательстве. Кроме того, в центрах предоставления соцуслуг постоянно усовершенствуются компьютерные системы, с помощью которых обеспечивается оформление услуг местного уровня, не предусмотренных программами Минсоцполитики. Это, например, оформление местных льгот, материальной помощи, запись на санаторно-курортное лечение, вызов инва-такси и др.