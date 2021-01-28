В Харькове субсидию получают почти 90 тысяч семей

Более 88 тыс. домохозяйств харьковчан получают жилищную субсидию по состоянию на начало января 2021 года.
Об этом на заседании постоянной комиссии по вопросам социальной защиты и здравоохранения Харьковского горсовета сообщила директор Департамента социальной политики Лариса Болгова. По ее словам, половине семей субсидия предоставляется в наличной форме. Кроме того, почти 49 тыс. харьковчан получают монетизированные льготы. При этом некоторые льготники из-за определенных ограничений по уровню доходов переходят на программу жилищно-коммунальных субсидий.
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