Игорь Терехов поблагодарил участников флэшмоба в память о Геннадии Кернесе (ФОТО)

Эта инициатива показала, что многие харьковчане хорошо относятся к Геннадию Кернесу, доверяли ему и теперь доверяют его команде.
Об этом сообщил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.
Автомобильный флэш-моб в память о Харьковском городском голове Геннадии Кернесе прошел 24 января на парковке возле стадиона «Металлист».
В мероприятии приняли участие около 900 автомобилей, которые выстроились в форме латинской буквы «V» - символа победы, которым часто при жизни пользовался харьковский мэр.
Хорошее время для того, чтобы заняться рутинной работой, разобрать рабочий стол или сделать все те дела, которые откладывали на потом.
В понедельник развлекается циклон: ожидаются дожди и сильный ветер. На дорогах местами гололедица.
Сегодня у славянских студентов пусть и полуофициальный, но не менее желанный праздник.
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