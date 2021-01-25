25.01.2021 08:12

Игорь Терехов поблагодарил участников флэшмоба в память о Геннадии Кернесе (ФОТО)

Эта инициатива показала, что многие харьковчане хорошо относятся к Геннадию Кернесу, доверяли ему и теперь доверяют его команде.



//Facebook/ihor.terekhov

Об этом сообщил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.

«Сегодня 40 дней, как от нас ушел Геннадий Адольфович. Помянуть его, помолиться за него утром на кладбище пришли его родные и друзья, его команда и простые харьковчане. Ко мне подходили десятки горожан со словами соболезнований и с просьбой продолжить дело Геннадия Кернеса. А у нас - его друзей, его соратников - ни на секунду не было сомнений, в том, что мы можем поступить как-то иначе. Геннадий Кернес потому и останется навсегда легендарным мэром Харькова, что он всех вокруг заражал любовью к городу, желанием его развивать и вывести в ТОП-100 городов мира. Мы, как его команда, и после ухода Геннадия Адольфовича будем достойны его доверия. Темпов не сбавим, а дальнейшее развитие Харькова - будет лучшей данью памяти нашему другу и учителю. Спасибо всем харьковчанам, которые помнят и молятся за Царствие Небесное. И тем, кто сегодня устроил такой вдохновляющий флешмоб в память о лучшем мэре города. Мы - его друзья и команда - не предадим память о Геннадии Адольфовиче, и не подведем харьковчан», – написал Игорь Терехов на своей странице в Facebook.

Автомобильный флэш-моб в память о Харьковском городском голове Геннадии Кернесе прошел 24 января на парковке возле стадиона «Металлист».

В мероприятии приняли участие около 900 автомобилей, которые выстроились в форме латинской буквы «V» - символа победы, которым часто при жизни пользовался харьковский мэр.