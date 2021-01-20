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20.01.2021  17:59   

Игорь Терехов: Тарифы, которые существуют, остаются прежними (ВИДЕО)

Тарифы на отопление и горячую воду для харьковчан, дома которых обслуживает ООО «Теплоцентр Роганского промузла», повышаться не будут до конца отопительного сезона.


//city.kharkov.ua
Согласно решению исполкома, тарифы на тепло и горячую воду для населения увеличиваться не будут, в то время как тарифы для бюджетных и промышленных предприятий будут повышены. Как отметил директор Департамента экономики и коммунального имущества Михаил Фатеев, повышение тарифов обусловлено ростом цены на газ и повышением размера прожиточного минимума. 
 
В свою очередь секретарь городского совета Игорь Терехов отметил, что до конца отопительного сезона тарифы на отопление и горячую воду для населения не будут пересматриваться, независимо от того, какая организация поставляет тепло. 
 
«Моя позиция категорична: до конца отопительного сезона мы не будем поднимать тарифы на горячую воду и услуги теплоснабжения. Это однозначно. Те тарифы, которые существуют с 2018 года, остаются прежними. Если мы увидим, что для сохранения платежного баланса наших теплоснабжающих организаций нужна будет дотация из городского бюджета, мы ее выделим», - отметил Игорь Терехов.
 

Источник:   Городской совет
 Тэги:  тарифы, отопительный сезон, харьков
 
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