20.01.2021 17:59

Игорь Терехов: Тарифы, которые существуют, остаются прежними (ВИДЕО)

Тарифы на отопление и горячую воду для харьковчан, дома которых обслуживает ООО «Теплоцентр Роганского промузла», повышаться не будут до конца отопительного сезона.



//city.kharkov.ua

Согласно решению исполкома, тарифы на тепло и горячую воду для населения увеличиваться не будут, в то время как тарифы для бюджетных и промышленных предприятий будут повышены. Как отметил директор Департамента экономики и коммунального имущества Михаил Фатеев, повышение тарифов обусловлено ростом цены на газ и повышением размера прожиточного минимума.

В свою очередь секретарь городского совета Игорь Терехов отметил, что до конца отопительного сезона тарифы на отопление и горячую воду для населения не будут пересматриваться, независимо от того, какая организация поставляет тепло.

«Моя позиция категорична: до конца отопительного сезона мы не будем поднимать тарифы на горячую воду и услуги теплоснабжения. Это однозначно. Те тарифы, которые существуют с 2018 года, остаются прежними. Если мы увидим, что для сохранения платежного баланса наших теплоснабжающих организаций нужна будет дотация из городского бюджета, мы ее выделим», - отметил Игорь Терехов.