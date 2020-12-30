30.12.2020 12:30

Город направил дополнительные средства на борьбу с коронавирусом

Харьковский городской совет внес изменения в бюджет города на 2020 год.

Соответствующее решение было принято сегодня, 30 декабря, на внеочередной сессии Харьковского городского совета.

Как сообщила заместитель Харьковского городского головы - директор Департамента бюджета и финансов Татьяна Таукешева, бюджет города получит дополнительные субвенции:

- на обеспечение подачей кислорода коечного фонда учреждений здравоохранения - 24,2 млн грн;

- на реализацию проектов по реконструкции, капитальному ремонту приемных отделений в опорных учреждениях здравоохранения в госпитальных округах - 8,7 млн грн;

- на обеспечение в опорных учреждениях здравоохранения в госпитальных округах рентгеновскими системами и аппаратами ультразвуковой диагностики - 6,4 млн грн;

- на проектные, строительно-ремонтные работы, приобретение жилья и помещений для развития семейных и других форм воспитания, обеспечение жильем детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, - 700 тыс. грн.