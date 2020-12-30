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30.12.2020  12:30   

Город направил дополнительные средства на борьбу с коронавирусом

Харьковский городской совет внес изменения в бюджет города на 2020 год.

 
Соответствующее решение было принято сегодня, 30 декабря, на внеочередной сессии Харьковского городского совета.
 
Как сообщила заместитель Харьковского городского головы - директор Департамента бюджета и финансов Татьяна Таукешева, бюджет города получит дополнительные субвенции:
 
- на обеспечение подачей кислорода коечного фонда учреждений здравоохранения - 24,2 млн грн;
- на реализацию проектов по реконструкции, капитальному ремонту приемных отделений в опорных учреждениях здравоохранения в госпитальных округах - 8,7 млн грн;
- на обеспечение в опорных учреждениях здравоохранения в госпитальных округах рентгеновскими системами и аппаратами ультразвуковой диагностики - 6,4 млн грн;
- на проектные, строительно-ремонтные работы, приобретение жилья и помещений для развития семейных и других форм воспитания, обеспечение жильем детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, - 700 тыс. грн.
 
Источник:   ХГС
 Тэги:  ремонт, бюджет, коронавирус
 
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