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29.12.2020  12:57   

Сотрудники НТУ «ХПИ» отмечены государственными наградами Украины

Указ №588/2020 Владимир Зеленский подписал 28 декабря.

За весомый личный вклад в развитие национального образования и науки, подготовку высококвалифицированных специалистов, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм

орденом князя Ярослава Мудрого V степени награжден МАРЧЕНКО Андрей Петрович - проректор по научной работе;

орденом «За заслуги» I степени награжден Бреславский Дмитрий Васильевич - заведующий кафедрой компьютерного моделирования процессов и систем;

орденом княгини Ольги II степени отмечена Шаронова Наталья Валерьевна – заведующая кафедрой интеллектуальных компьютерных систем;

медалью «За труд и доблесть» награждены:

 - Ахиезер Елена Борисовна - профессор кафедры компьютерной математики и анализа данных;

 - ГЕРМЯКОВ Александр Анатольевич - заведующий кафедрой технологии машиностроения и металлорежущих станков;

 - ФОМИН Анатолий Иосифович - председатель первичной профсоюзной организации.

Присвоены почетные звания:

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ УКРАИНЫ» - Епифанову Виталию Валерьевичу - директору учебно-научного института механической инженерии и транспорта, кандидату технических наук, профессору;

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ И ТЕХНИКИ УКРАИНЫ» - ТКАЧУКУ Николаю Анатольевичу - заведующему кафедрой теории и систем автоматизированного проектирования механизмов и машин, доктору технических наук, профессору;

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ УКРАИНЫ» - Семененко Ларисе Петровне - директору научно-технической библиотеки;

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ» - Годлевскому Михаилу Дмитриевичу - заведующему кафедрой программной инженерии и информационных технологий управления и КИПЕНСЬКОМУ Андрею Владимировичу - декану факультета социально-гуманитарных технологий.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  указ, награждение, харьков
 
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