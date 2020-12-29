Сотрудники НТУ «ХПИ» отмечены государственными наградами Украины

Указ №588/2020 Владимир Зеленский подписал 28 декабря.
За весомый личный вклад в развитие национального образования и науки, подготовку высококвалифицированных специалистов, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм
орденом князя Ярослава Мудрого V степени награжден МАРЧЕНКО Андрей Петрович - проректор по научной работе;
орденом «За заслуги» I степени награжден Бреславский Дмитрий Васильевич - заведующий кафедрой компьютерного моделирования процессов и систем;
орденом княгини Ольги II степени отмечена Шаронова Наталья Валерьевна – заведующая кафедрой интеллектуальных компьютерных систем;
медалью «За труд и доблесть» награждены:
- Ахиезер Елена Борисовна - профессор кафедры компьютерной математики и анализа данных;
- ГЕРМЯКОВ Александр Анатольевич - заведующий кафедрой технологии машиностроения и металлорежущих станков;
- ФОМИН Анатолий Иосифович - председатель первичной профсоюзной организации.
Присвоены почетные звания:
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ УКРАИНЫ» - Епифанову Виталию Валерьевичу - директору учебно-научного института механической инженерии и транспорта, кандидату технических наук, профессору;
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ И ТЕХНИКИ УКРАИНЫ» - ТКАЧУКУ Николаю Анатольевичу - заведующему кафедрой теории и систем автоматизированного проектирования механизмов и машин, доктору технических наук, профессору;
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ УКРАИНЫ» - Семененко Ларисе Петровне - директору научно-технической библиотеки;
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ» - Годлевскому Михаилу Дмитриевичу - заведующему кафедрой программной инженерии и информационных технологий управления и КИПЕНСЬКОМУ Андрею Владимировичу - декану факультета социально-гуманитарных технологий.
Хороший день для активных, энергичных поступков! В личных отношениях не делайте поспешных выводов и отложите разбирательства на другой день.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Небольшие осадки. Туман, видимость 200-500 м. Слабый гололед, на дорогах гололедица.
День виолончелиста – неофициальный праздник музыкантов-виолончелистов и любителей музыки, который отмечается ежегодно 29 декабря.
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