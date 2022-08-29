Харківські комунальники, волонтери, журналісти відзначені державними нагородами

Ордени, медалі та почесні звання отримали 22 мешканці Харькова та області.
Указ про нагороду працівників комунальних служб, волонтерів, журналістів, бізнесменів, працівників науки, освіти та культури Президент України Володимир Зеленський підписав 23 серпня, передає РЕДПОСТ.
Нагороджених відзначали за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, відстоювання національних інтересів нашої держави, сумлінне виконання професійного обов’язку.
Орденом «За заслуги» ІІ ступеня нагороджений волонтер та бізнесмен Юрій Сапронов.
Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня нагородили власну кореспондентку програми «Факти» товариства «Міжнародна комерційна телерадіокомпанія» (ICTV) Тетяну Доцяк.
Медаллю «За працю і звитягу» нагороджений начальник регіонального центру мережі доступу технічного департаменту Харківської філії акціонерного товариства «Укртелеком» Максим Шовковський.
Почесні звання присвоїли професорці кафедри Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Ользі Дмитрик (Заслужений діяч науки і техніки України) та завідувачці кафедри Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Лідії Москвич (Заслужений юрист України).
Комментариев: 0
День наділяє пробивними здібностями та величезною вірою в себе. Все це дозволить досягти успіху в тих областях, де потрібна рішучість та ентузіазм.
Ввечері погода у Харкові проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами.
29 серпня українці відзначають День пам'яті захисників, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.
влажность:
давление:
ветер: