29.08.2022 13:46 Рита Парфенова

Харківські комунальники, волонтери, журналісти відзначені державними нагородами

Ордени, медалі та почесні звання отримали 22 мешканці Харькова та області.

Указ про нагороду працівників комунальних служб, волонтерів, журналістів, бізнесменів, працівників науки, освіти та культури Президент України Володимир Зеленський підписав 23 серпня, передає РЕДПОСТ.



Нагороджених відзначали за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, відстоювання національних інтересів нашої держави, сумлінне виконання професійного обов’язку.



Орденом «За заслуги» ІІ ступеня нагороджений волонтер та бізнесмен Юрій Сапронов.

Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня нагороджені:

фотокореспондент видання «Харків Times» та кореспондент «Agence France-Presse» Сергій Бобок;

в.о. директора Харківського обласного вузла спеціального зв’язку державного підприємства спеціального зв’язку Олег Гріньков;

фотокореспондент інформаційної агенції «Kharkiv Todаy» Сергій Козлов;

директор Харківської філії Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення Олександр Дергільов;

головний інженер Харківської філії Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення Анатолій Марцина;

голова військового капеланства мусульман України в Харківській області Сергій Путілін.

Орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджені:

слюсар служби Новобаварського району комплексу «Харківводопостачання» комунального підприємства «Харківводоканал» Олексій Гармаш;

електромонтер акціонерного товариства «Харківобленерго» Григорій Зубенко;

електромонтер дільниці Харківського відділу експлуатації ліній Харківського регіонального центру обслуговування мережі Східного територіального управління обслуговування мережі Дирекції експлуатації та розвитку мережі акціонерного товариства «Національна енергетична компанія "Укренерго"» Дмитро Ілюшин;

машиніст комунального підприємства «Харківські теплові мережі» Олександр Миргородський;

співак, вокаліст гурту «ТНМК» Олег Михайлюта;

машиніст екскаватора комунального підприємства «Харківводоканал» Павло Петручек;

водій, слюсар акціонерного товариства «Харківгаз» Леонід Редченко;

слюсар акціонерного товариства «Харківгаз» Віктор Стадник;

старший майстер служби акціонерного товариства «Харківміськгаз» Сергій Трохименко;

водій комунального підприємства «Харківські теплові мережі» Олексій Хохлов;

водій акціонерного товариства «Харківміськгаз» Олександр Шуть.



Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня нагородили власну кореспондентку програми «Факти» товариства «Міжнародна комерційна телерадіокомпанія» (ICTV) Тетяну Доцяк.



Медаллю «За працю і звитягу» нагороджений начальник регіонального центру мережі доступу технічного департаменту Харківської філії акціонерного товариства «Укртелеком» Максим Шовковський.



Почесні звання присвоїли професорці кафедри Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Ользі Дмитрик (Заслужений діяч науки і техніки України) та завідувачці кафедри Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Лідії Москвич (Заслужений юрист України).