29.08.2022 14:25 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов провів зустріч з представниками ООН

Представники Міжнародної організації з питань міграції Агентства ООН нададуть підтримку з ремонтом житлового фонду.



Ігор Терехов провів зустріч з представниками ООН



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на харківську міську раду.

Повідомляється, що на початку місяця відбулась перша зустріч, на якій сторони обговорили, яку допомогу агентство може надати Харкову. Дізнавшись першочергові потреби та розглянувши заявки, що надійшли від міста, в організації зібрали технічну команду, щоб прискорити виконання робіт.

Ігор Терехов підкреслив, що основне завдання - підготуватися до зими та нормально пройти опалювальний сезон. Для цього у місті роблять все необхідне, але ворог продовжує руйнувати інфраструктуру.

«Нам необхідно давати людям тепло. Але нам цілеспрямовано руйнують котельні, трубопроводи, теплові пункти, водонасосні станції», - повідомив мер Харкова.

В агентстві ООН зазначили, що відвідають місця проживання переселенців, а також нададуть підтримку з ремонтом житлового фонду. Крім того, вони очікують на приїзд фахівця, який допоможе підготувати до опалювального сезону об'єкти КП «Харківводоканал».