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29.08.2022  14:55   Віталій Хінєвіч

Освітні заклади Харківської області отримали ноутбуки

Це перший транш для Харківської області від ЮНІСЕФ.

Ноутбук
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Повідомляється, що цей навчальний рік в Харкывськый областы розпочнеться онлайн, саме тому необхідно забезпечити вчителів та викладачів пошкоджених та зруйнованих освітніх закладів необхідною технікою.
 
«Ми проводили безліч нарад з різними міністерствами та з Офісом Президента і ухвалили, що наразі безпечнішим для учнів буде дистанційне навчання. Адже ми розуміємо, яким би оснащеним укриття не було, але ракета долітає до міста чи по області за дуже короткий час», – сказав голова ХОВА Олег Синєгубов.
Цього разу ноутбуки отримали 66 освітніх закладів.
 
Директор Департаменту науки і освіти Харківської ОВА Олексій Литвинов повідомив, що загальна кількість переданих ноутбуків від ЮНІСЕФ становитиме більш ніж 5 тисяч.
 
«Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов передав 583 ноутбуки зруйнованим і пошкодженим  закладам загальної середньої освіти і професійної технічної освіти Харкова і Харківської області. Підкреслюю, що лише зруйнованим і пошкодженим, оскільки це була рекомендація наших західних партнерів ЮНІСЕФ», – наголосив Олексій Литвинов.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  харьков, образование
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