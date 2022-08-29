29.08.2022 14:55 Віталій Хінєвіч

Освітні заклади Харківської області отримали ноутбуки

Це перший транш для Харківської області від ЮНІСЕФ.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Повідомляється, що цей навчальний рік в Харкывськый областы розпочнеться онлайн, саме тому необхідно забезпечити вчителів та викладачів пошкоджених та зруйнованих освітніх закладів необхідною технікою.

«Ми проводили безліч нарад з різними міністерствами та з Офісом Президента і ухвалили, що наразі безпечнішим для учнів буде дистанційне навчання. Адже ми розуміємо, яким би оснащеним укриття не було, але ракета долітає до міста чи по області за дуже короткий час», – сказав голова ХОВА Олег Синєгубов.

Цього разу ноутбуки отримали 66 освітніх закладів.

Директор Департаменту науки і освіти Харківської ОВА Олексій Литвинов повідомив, що загальна кількість переданих ноутбуків від ЮНІСЕФ становитиме більш ніж 5 тисяч.

«Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов передав 583 ноутбуки зруйнованим і пошкодженим закладам загальної середньої освіти і професійної технічної освіти Харкова і Харківської області. Підкреслюю, що лише зруйнованим і пошкодженим, оскільки це була рекомендація наших західних партнерів ЮНІСЕФ», – наголосив Олексій Литвинов.