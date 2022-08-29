    
Главная Новини Харкова Суспільство У центральній частині Харкова відбуваються відновлювальні роботи після ворожого ракетного удару
29.08.2022  13:30   Віталій Хінєвіч

У центральній частині Харкова відбуваються відновлювальні роботи після ворожого ракетного удару

Ігор Терехов розповів про ремонтні та відновлювальні роботи, що відбуваються після ворожого обстрілу.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що у центрі міста проводяться відновлювальні роботи, а триповерхову будівлю, яку було зруйновано ввечері 28 серпня внаслідок російського обстрілу, розберуть.
 
За його словами, також поряд відремонтують асфальт та тротуар, щоб мінімізувати руйнування російського агресора.
 
Міський голова зазначив, що оскільки транспорт ходить в обмеженій кількості, для ліквідації наслідків обстрілів залучать працівників деяких депо, які залишилися без роботи. Вони допомагають розбирати завали та розчищати дороги.
 
«Харків – це наш будинок, його треба тримати в порядку. Те, що ми знаходимось під постійними обстрілами, не говорить про те, що місто не потрібно прибирати. Наші комунальники – герої. Якби я мав можливість - кожному дав би по ордену. Також нам допомагають волонтери, харків'яни. Ми всі разом», - наголосив Ігор Терехов.
 
Нагадаємо, ввечері 28 серпня центр Харкова зазнав ракетного удару. Окупанти випустили по будівлі ХОВА дві ракети, ймовірно, С-300.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харьков, игорь терехов
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
29.08 Суспільство Ігор Терехов провів зустріч з представниками ООН 29.08 Влада Харківські комунальники, волонтери, журналісти відзначені державними нагородами 29.08 Медицина Рівень радіації у Харкові на 29 серпня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 