Главная Новости Власть ФОТО: Церемонию прощания с Геннадием Кернесом продлили
23.12.2020  13:12   

ФОТО: Церемонию прощания с Геннадием Кернесом продлили

В ХНАТОБЕ продолжается гражданская панихида по мэру Харькова Геннадию Кернесу.


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Проститься с городским головой пришло очень много людей.

Очередь на прощание не уменьшается и уходит далеко за памятник Шевченко к площади Свободы.

Церемонию прощания с Геннадием Кернесом в ХНАТОБе продлили до 13:45.

После церемонии прощания Геннадий Кернес будет похоронен на кладбище №2.

Тэги:  кернес, похороны, харьков, панихида
 
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