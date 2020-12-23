23.12.2020 13:12

ФОТО: Церемонию прощания с Геннадием Кернесом продлили

В ХНАТОБЕ продолжается гражданская панихида по мэру Харькова Геннадию Кернесу.



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Проститься с городским головой пришло очень много людей.

Очередь на прощание не уменьшается и уходит далеко за памятник Шевченко к площади Свободы.

Церемонию прощания с Геннадием Кернесом в ХНАТОБе продлили до 13:45.

После церемонии прощания Геннадий Кернес будет похоронен на кладбище №2.