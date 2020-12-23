ФОТО: Церемонию прощания с Геннадием Кернесом продлили

В ХНАТОБЕ продолжается гражданская панихида по мэру Харькова Геннадию Кернесу.
Проститься с городским головой пришло очень много людей.
Очередь на прощание не уменьшается и уходит далеко за памятник Шевченко к площади Свободы.
Церемонию прощания с Геннадием Кернесом в ХНАТОБе продлили до 13:45.
После церемонии прощания Геннадий Кернес будет похоронен на кладбище №2.
Время навести порядок в денежных делах, сделать расчеты на будущее, принять решение о крупных покупках. Не исключено получение прибыли.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. Слабый туман, гололед. На дорогах гололедица.
Праздник проводится ежегодно 23 декабря. Впервые этот день отмечался в Европе в 2006 году.
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