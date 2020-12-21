21.12.2020 16:44

Игорь Терехов: Память о Геннадии Кернесе будет увековечена - Горсовет

Харьковскому городскому голове Геннадию Кернесу присвоят звание Почетного гражданина города Харькова.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 21 декабря 2020 года, сообщил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.

«Прежде всего, я выступил с инициативой присвоить Геннадию Кернесу звание Почетного гражданина города Харькова. Также мы хотим установить ему памятник. Я уже дал задание архитекторам, чтобы они подготовили несколько локаций, где можно такой памятник установить. Сейчас думаем над тем, как будет выглядеть этот монумент», - отметил Игорь Терехов.

Кроме того, по словам секретаря горсовета, именем Геннадия Кернеса будет назван проспект или улица, а также станция метро.