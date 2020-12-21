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21.12.2020  16:44   

Игорь Терехов: Память о Геннадии Кернесе будет увековечена - Горсовет

Харьковскому городскому голове Геннадию Кернесу присвоят звание Почетного гражданина города Харькова.


//city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 21 декабря 2020 года, сообщил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.
 
«Прежде всего, я выступил с инициативой присвоить Геннадию Кернесу звание Почетного гражданина города Харькова. Также мы хотим установить ему памятник. Я уже дал задание архитекторам, чтобы они подготовили несколько локаций, где можно такой памятник установить. Сейчас думаем над тем, как будет выглядеть этот монумент», - отметил Игорь Терехов.
 
Кроме того, по словам секретаря горсовета, именем Геннадия Кернеса будет назван проспект или улица, а также станция метро.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, кернес, харьков, увековечить память
 
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