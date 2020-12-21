Главная Новости Власть Мэр Авиньона направила письмо с соболезнованиями в адрес Харьковского горсовета
21.12.2020  19:19   

Мэр Авиньона направила письмо с соболезнованиями в адрес Харьковского горсовета

Мэр французского города Авиньон Сесиль Хелль выразила соболезнования в связи со смертью Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.


//city.kharkov.ua
«С грустью я узнала о том, что ушел из жизни мэр города Харькова господин Геннадий Кернес.
 
В это скорбное время все члены городского совета Авиньона и я лично хотим выразить наши искренние соболезнования.
 
Геннадий Кернес через многочисленные приглашения посетить Харьков выражал территориальной общине Авиньона стремление развивать тесное сотрудничество между нашими городами. Я особенно благодарна ему за это.
 
Я присоединяюсь к вашей скорби и прошу принять слова моего искреннего соболезнования», - говорится в письме.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  кернес, соболезнование, харьков, авиньон
 
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