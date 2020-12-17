Израильский культурный центр направил соболезнования в адрес Харьковского горсовета

Израильский культурный центр «Натив» в городе Харькове при Посольстве Государства Израиль в Украине выразил соболезнования семье, друзьям и коллегам Геннадия Кернеса.
День идеален для принятия жестких волевых решений и для того, чтобы смело идти вперед, несмотря на преграды!
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков. Гололед, слабый туман. На дорогах гололедица.
17 декабря в Украине отмечают День работника государственной исполнительной службы.
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