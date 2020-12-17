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17.12.2020  19:59   

Израильский культурный центр направил соболезнования в адрес Харьковского горсовета

Израильский культурный центр «Натив» в городе Харькове при Посольстве Государства Израиль в Украине выразил соболезнования семье, друзьям и коллегам Геннадия Кернеса.


//city.kharkov.ua
В соболезновании говорится, что светлая память о Геннадии Кернесе будет жить в сердцах всех, кто его знал и уважал.
 
«Мы уверены, что доброжелательное отношение, атмосфера сотрудничества и взаимоподдержки, которая сложилась в Харькове между учреждениями города и представителями Государства Израиль, в значительной степени являются заслугой Геннадия Кернеса как Харьковского городского головы. Искренне сочувствуем потере. Зихроно ле-вроха - благословенная память», - сказано в письме.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  кернес, соболезнование, харьков, израиль
 
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