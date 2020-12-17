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17.12.2020  13:57   

Вкладывал в Харьков все эмоции и компетенции: в ОП выразили соболезнование по поводу смерти Кернеса – ОП

В Офисе президента Украины выразили соболезнования по поводу смерти мэра Харькова Геннадия Кернса.


// city.kharkov.ua
Соболезнования опубликованы на официальной странице ОП в Facebook.
 
«Ставлення до Геннадія Кернеса в нашому суспільстві не було, та й не могло бути однозначним. Це зрозуміло. Він пройшов такий шлях у житті, який точно виключає одностайність у його оцінках.
 
Проте в нього було бачення розвитку свого міста, і саме як міський голова він працював, вкладаючи у Харків усі свої емоції та компетенції. Люди це цінували. Люди обирали саме його міським головою.

Якщо наступний міський голова Харкова зможе забезпечити якість управління міським господарством і такий самий соціально орієнтований зміст міської політики, це буде мінімум того, що необхідно для пам’яті про мера Геннадія Кернеса.

Співчуваємо близьким, родині та харків’янам», – говорится в сообщении.

 

Тэги:  траур, кернес, умер, харьков
 
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