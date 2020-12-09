09.12.2020 11:41

Первая сессия Харьковского городского совета нового созыва - Текстовая трансляция (Обновляется)

В Харькове началась Первая сессия Харьковского городского совета Харьковского района Харьковской области VIIІ созыва.



Фото из открытых источников

Сессия транслируется на телеканале «Триолан», «7-м канале», а также в режиме онлайн на сайте Харьковского городского совета и на «YouTube».

Редпост ведет текстовую трансляцию заседания.

10:03 Заседание стартовало. Депутаты поют гимн Украины.

10:05 Глава Харьковской городской ТИК Ольга Мозговая объявляет результаты выборов депутатов городского совета и харьковского городского головы.

10:14 Мозговая объявляет регистрации политических партий, прошедших в горсовет.

10:15 Глава ТИК заявила что Геннадий Кернес избран городской головой не впервые, в 2010 году уже принимал присягу Харьковского городского головы, поэтому на данный момент его присяга не требуется.

10:16 Светана Горбунова-Рубан зачитывает присягу депутата Харьковского городского совета.

10:18 Новоизбранные депутаты приглашаются подписать присягу и получить временные удостоверения и карточки для голосования.

10:47 Прошла регистрация депутатов - 83 депутата присутствуют, 2 - отсутствуют.

10:51 Депутатам предложили внести кандидатуры председательствующего. Анатолий Родзинский вышел к трибуне и протестует против этой процедуры.

10:55 У трибуны произошла потасовка

10:56 На голосование поставили кандидатуру Александра Новака на председательствующего. За - 22, против - 3. В зале объявили, что не все зарегистрировались перед голосованием. Половина депутатов блокирует трибуну.

10:58 Новое голосование показало что за Александра Новака отдали свои голоса 48 депутатов. Полномочия председательствующего переданы ему.

11:17 Порядок дня сессии принят, 55 депутатов проголосовали за, 13 - против.

11:19 Александр Новак заявил, что по предложению Геннадия Кернеса секретарем городского совета предлагается избрать Игоря Терехова

11:20 Новоизбранная счетная комиссия приступила к подготовке к тайному голосованию за кандидатуру секретаря горсовета.

11:40 Началась процедура тайного голосования. На это отводится 45 минут. Голосование будет происходить в холле горсовета. В 12:30 заседание горсовета продолжится.