Первая сессия Харьковского городского совета нового созыва - Текстовая трансляция (Обновляется)

В Харькове началась Первая сессия Харьковского городского совета Харьковского района Харьковской области VIIІ созыва.
Сессия транслируется на телеканале «Триолан», «7-м канале», а также в режиме онлайн на сайте Харьковского городского совета и на «YouTube».
Редпост ведет текстовую трансляцию заседания.
10:03 Заседание стартовало. Депутаты поют гимн Украины.
10:05 Глава Харьковской городской ТИК Ольга Мозговая объявляет результаты выборов депутатов городского совета и харьковского городского головы.
10:14 Мозговая объявляет регистрации политических партий, прошедших в горсовет.
10:15 Глава ТИК заявила что Геннадий Кернес избран городской головой не впервые, в 2010 году уже принимал присягу Харьковского городского головы, поэтому на данный момент его присяга не требуется.
10:16 Светана Горбунова-Рубан зачитывает присягу депутата Харьковского городского совета.
10:18 Новоизбранные депутаты приглашаются подписать присягу и получить временные удостоверения и карточки для голосования.
10:47 Прошла регистрация депутатов - 83 депутата присутствуют, 2 - отсутствуют.
10:51 Депутатам предложили внести кандидатуры председательствующего. Анатолий Родзинский вышел к трибуне и протестует против этой процедуры.
10:55 У трибуны произошла потасовка
10:56 На голосование поставили кандидатуру Александра Новака на председательствующего. За - 22, против - 3. В зале объявили, что не все зарегистрировались перед голосованием. Половина депутатов блокирует трибуну.
10:58 Новое голосование показало что за Александра Новака отдали свои голоса 48 депутатов. Полномочия председательствующего переданы ему.
11:17 Порядок дня сессии принят, 55 депутатов проголосовали за, 13 - против.
11:19 Александр Новак заявил, что по предложению Геннадия Кернеса секретарем городского совета предлагается избрать Игоря Терехова
11:20 Новоизбранная счетная комиссия приступила к подготовке к тайному голосованию за кандидатуру секретаря горсовета.
11:40 Началась процедура тайного голосования. На это отводится 45 минут. Голосование будет происходить в холле горсовета. В 12:30 заседание горсовета продолжится.
Отличный день для активного отдыха, спорта, прогулок, общения, получения нового опыта и новых впечатлений.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
По народному календарю сегодня Юрьев день.
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